На Урале высота снежного покрова достигла 87 см

В Свердловской области высота снежного покрова местами приближается к 90 см.

В Шамарах, по данным на утро 5 февраля, за всю зиму выпало 87 см снега, в Верхотурье – 81 см, в Североуральске – 71 см, в Серове – 68 см, в Нижнем Тагиле – 51 см, в Каменске-Уральском – 48 см, в Екатеринбурге – 43 см, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

Сегодня ночью в регионе похолодало до -20…-25 °C. По прогнозам синоптиков, сегодняшний день станет самым холодным на неделе. Затем антициклон будет достаточно быстро отступать на юг и на восток, и уже в ночь на пятницу по области начнется потепление.

Екатеринбург, Елена Владимирова

