российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 февраля 2026, 08:26 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Урале высота снежного покрова достигла 87 см

В Свердловской области высота снежного покрова местами приближается к 90 см.

В Шамарах, по данным на утро 5 февраля, за всю зиму выпало 87 см снега, в Верхотурье – 81 см, в Североуральске – 71 см, в Серове – 68 см, в Нижнем Тагиле – 51 см, в Каменске-Уральском – 48 см, в Екатеринбурге – 43 см, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

Сегодня ночью в регионе похолодало до -20…-25 °C. По прогнозам синоптиков, сегодняшний день станет самым холодным на неделе. Затем антициклон будет достаточно быстро отступать на юг и на восток, и уже в ночь на пятницу по области начнется потепление.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,