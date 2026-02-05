Суд отказал «Росгосстраху» во взыскании 600 тысяч рублей с многодетной семьи

Суд отказался удовлетворить иск ПАО СК «Росгосстрах», которая пыталась взыскать с семьи, потерявшей дом в пожаре, почти 600 тысяч рублей. Страховая компания пыталась получить эту сумму, чтобы возместить свой ущерб от выплаты соседу многодетной семьи, имущество которого сгорело в том же пожаре.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, пожар случился 28 мая 2025 года в деревне Сохарево Режевского района. Сгорели несколько домов, в том числе имущество клиента «Росгосстраха». Компания выплатила ему почти 572 тысячи рублей, после чего подала иск к собственникам соседнего дома, где начался пожар – многодетной семье.

Страховая компания утверждала, что владельцы дома виноваты в случившемся из-за плохого содержания электросети.

В суде были исследованы все материалы, включая заключение пожарно-технической экспертизы и показания эксперта. Выяснилось, что многодетная семья в том доме фактически не проживала, и в момент пожара дома никого не было. Эксперт и свидетели указали на возможную внешнюю причину – хронические перепады напряжения в деревне из-за старой трансформаторной подстанции 1980-х годов.

Суд решил, что вина многодетной семьи в возникновении пожара не установлена. Не доказано, что они совершили какие-либо противоправные или неосторожные действия, а без вины нет и оснований для взыскания ущерба в порядке суброгации.

«Поскольку вина ответчиков в возникновении пожара и причинении вреда имуществу страхователя судом однозначно не установлена, оснований для возмещения ущерба в пользу страховой компании не имеется», – говорится в решении суда.

Артемовский, Елена Владимирова

