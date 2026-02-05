17 парков Екатеринбурга будут бороться за федеральный грант

В администрации Екатеринбурга подвели итоги сбора предложений жителей для благоустройства общественных пространств в 2027 году. В выборе площадок приняли участие 9,8 тысячи человек. Также были учтены обращения горожан, поступившие в департамент благоустройства.
В итоге за федеральное софинансирование по программе «Комфортная городская среда» будут бороться 17 зеленых зон Екатеринбурга:
– Преображенский парк (вторая очередь, второй этап);
– зеленая зона на бульваре Семихатова (вдоль дома № 6);
– сквер у драмтеатра (пл. Театральная, от Антона Валека до Челюскинцев);
– сквер «Авета Тертеряна»;
– сквер по улице Никонова (за ККТ «Космос»);
– парк «Семь ключей»;
– Основинский парк;
– бульвар по улице Мира (от Первомайской до Малышева);
– сквер по улице Амундсена (от Волгоградской до Бардина);
– парк имени Архипова;
– сквер по улице Сажинской (д. 6);
– парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), второй этап;
– Бульвар Культуры (от Машиностроителей до Фестивальной);
– сквер Дружбы народов;
– парк имени Чкалова (по Патриса Лумумбы);
– парк «Южный» (в границах улиц Шварца – Фучика);
– набережная реки Исеть (от Декабристов до Белинского).
Голосование по выбору площадки для благоустройства пройдет в весенние месяцы через портал «Госуслуги».
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
