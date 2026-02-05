17 парков Екатеринбурга будут бороться за федеральный грант

В администрации Екатеринбурга подвели итоги сбора предложений жителей для благоустройства общественных пространств в 2027 году. В выборе площадок приняли участие 9,8 тысячи человек. Также были учтены обращения горожан, поступившие в департамент благоустройства.

В итоге за федеральное софинансирование по программе «Комфортная городская среда» будут бороться 17 зеленых зон Екатеринбурга:

– Преображенский парк (вторая очередь, второй этап);

– зеленая зона на бульваре Семихатова (вдоль дома № 6);

– сквер у драмтеатра (пл. Театральная, от Антона Валека до Челюскинцев);

– сквер «Авета Тертеряна»;

– сквер по улице Никонова (за ККТ «Космос»);

– парк «Семь ключей»;

– Основинский парк;

– бульвар по улице Мира (от Первомайской до Малышева);

– сквер по улице Амундсена (от Волгоградской до Бардина);

– парк имени Архипова;

– сквер по улице Сажинской (д. 6);

– парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), второй этап;

– Бульвар Культуры (от Машиностроителей до Фестивальной);

– сквер Дружбы народов;

– парк имени Чкалова (по Патриса Лумумбы);

– парк «Южный» (в границах улиц Шварца – Фучика);

– набережная реки Исеть (от Декабристов до Белинского).

Голосование по выбору площадки для благоустройства пройдет в весенние месяцы через портал «Госуслуги».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

