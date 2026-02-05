Депутат Алексей Вихарев с коллегами пополнили банк донорской крови

В Екатеринбурге, как и каждый год, после новогодних праздников в банке крови возник вопрос о пополнении запасов. По данным донорского светофора, сложилась потребность отрицательных групп крови и самой востребованной – второй положительной.

Как сообщает «Новый День», помочь банку крови по традиции пришел депутат гордумы Алексей Вихарев, он регулярно занимается донорством. В этот раз он пригласил с собой на областную станцию переливания крови не только своих помощников по гордуме, активистов своего Волонтерского центра, а также коллег-депутатов, но и представителей Молодежной палаты ЕГД.

«Регулярная сдача крови – часть моей жизни. В этот раз позвали с собой активистов из молодежки Екатеринбургской гордумы. Ребята молодцы, многие сдавали кровь впервые. Сказали, что придут еще и возьмут с собой друзей. Личный пример – лучшая мотивация для других. Наша кровь спасет чью-то жизнь», – отметил руководитель фракции «Единой России» в Екатеринбургской городской Думе Алексей Вихарев.

Каждый будущий донор обязан пройти комплексное медицинское обследование и консультацию врача перед сдачей крови.

«После праздников появляется особая потребность в донорской крови и ее компонентах. Для этого мы приглашаем всех желающих, подходящих под требования, на станцию переливания крови с паспортом и СНИЛС по предварительной записи на «Госуслугах». Ключевыми критериями допуска является возраст старше 18 лет, вес более 50 кг, отсутствие свежих татуировок, текущей беременности и недавно перенесенных заболеваний», – рассказала заведующая отделом заготовки крови и ее компонентов областной станции переливания Анна Мельник.

Лидер фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев с волонтерами центра несколько раз в год сдают кровь на областной станции, организуют акции сдачи крови для лечения солдат Военного госпиталя в Екатеринбурге, оказывают волонтерскую помощь на мероприятиях в поддержку донорства по всей области. Кроме того, активисты Волонтерского центра Алексея Вихарева состоят в Федеральном регистре доноров костного мозга и ведут активную работу по информированию граждан.

Напомним, Алексей Вихарев на постоянной основе уже несколько лет поддерживает городские медучреждения и пациентов, закупая для них оборудование и медицинские средства. Депутат помогает проводить ремонт помещений и благоустройство территорий, организует выездные акции по вакцинации и диспансеризации.

Екатеринбург, Елена Васильева

