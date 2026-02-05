Жительница Серова пришла в магазин с топором и устроила погром

Жительница Серовского района Свердловской области Лариса Коваленко арестована по обвинению в хулиганстве с применением оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Как сообщили в пресс-службе Серовского района, 1 февраля женщина, будучи в нетрезвом состоянии, пришла в продуктовый магазин за алкоголем. «С собой дама принесла топор, которым начала громить витрины и холодильники. Продавец магазина пыталась успокоить буйную покупательницу, но та не только не реагировала на уговоры, но и высказала в ее адрес угрозы применения насилия», – рассказали в суде.
Обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 апреля 2026 года.
Серов, Елена Владимирова
