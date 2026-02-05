российское информационное агентство 18+

Четверг, 5 февраля 2026, 12:13 мск

Артем Жога возглавит жюри кинопремии «Герои большой страны»

Полпред президента на Урале Артем Жога принял предложение возглавить жюри III кинопремии «Герои большой страны», которая будет вручена 12 февраля в Москве.

Как рассказал сам полпред, всего на премию было заявлено 532 проекта. В шорт-лист были отобраны 55 фильмов и сериалов. Участвуют отечественные игровые, документальные и анимационные проекты, которые формируют образ Героя.

«Это кинокартины не только про спецоперацию или отвагу на поле боя, но и про настоящих русских людей, которые любят Родину и своим трудом служат на благо большой страны и ее жителей», – написал Жога в телеграм-канале.

Среди номинантов – фильмы «У края бездны» про штурм Мариуполя, «Берлинская жара» о запуске первого атомного советского проекта, сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» о молодом офицере Российской армии, сериалы «Плевако» о знаменитом адвокате, «Доктор Вера» – о враче, которая осталась работать в оккупированном фашистами городе, и другие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

