Суд отказал в получении наследства дочери, которая не навещала мать при жизни

В Тавде женщина пыталась получить наследство престарелой матери, с которой не общалась годами, хотя жила с ней в одном городе. О кончине близкой родственницы она узнала только спустя 10 месяцев. Однако суд счет эту причину неуважительной и отказал нерадивой дочери.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, в октябре 2025 года женщина подала иск, прося восстановить ей 6-месячный срок для принятия наследства. Ее мать умерла в декабре 2024 года, оставив жилой дом, два земельных участка и денежный вклад около 1,5 миллиона рублей. В ходе слушаний суд установил, что дочь не навещала мать при жизни и не ухаживала за ней. 84-летняя пенсионерка умерла в одиночестве в своем доме. Отсутствие старушки заметил только сосед, который периодически навещал ее. Он вызвал полицию, прибывшие сотрудники вскрыли дверь запертого изнутри дома и обнаружили в нем труп хозяйки. Вскрытие показало, что причиной смерти стало переохлаждение – женщина замерзла в неотапливаемом доме. Похороны были проведены за государственный счет спустя две недели после гибели.

Судья, рассматривая иск дочери, отметил, что она должна была проявлять интерес к судьбе и здоровью матери. «Родственные отношения подразумевают не только возможность предъявления имущественных требований о наследстве, но и проявление внимания к наследодателю при жизни», – подчеркнул суд.

Отсутствие общения и интереса к судьбе матери не признано уважительной причиной для пропуска срока принятия наследства. В удовлетворении исковых требований было отказано.

Тавда, Ангелина Сергеева

