Аферистка выманила у женщины 8 млн, притворяясь психологом, тибетским монахом и юристом

Полиция Екатеринбурга задержала 35-летнюю местную жительницу, подозреваемую в мошенничестве. По версии следствия, она выманила у 30-летней екатеринбурженки 8 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, около года назад потерпевшая через общих друзей познакомилась с женщиной, которая представилась психологом и тарологом и пообещала помочь девушке исправить свою судьбу. Новая знакомая пояснила, что ментальное состояние заявительницы оставляет желать лучшего и ей необходимо работать над собой, иначе она тяжело заболеет или даже умрет.

С этого времени потерпевшая начала регулярно консультироваться у данного «психолога» за определенную плату. Затем аферистка рассказала, что она якобы знакома с тибетским монахом и может организовать консультацию с ним. И «монах» вскоре действительно вышел на связь, но только через сообщения в социальных сетях. Он тоже давал советы и тоже просил за свои услуги денег.

Несмотря на усиленное обучение «денежному мышлению», девушка вскоре осталась совсем без средств, кроме того, у нее накопились долги по кредитам, которые она брала, чтобы рассчитаться с «психологом» и «монахом». Потерпевшая уже хотела отказаться от услуг новой знакомой, но та уговорила ее посоветоваться со знакомым юристом. Юрист, связавшийся с жертвой также через соцсети, настоятельно посоветовал девушке продолжать консультации.

Как установили впоследствии правоохранители, и тибетский монах, и юрист были фейками, созданными самой подозреваемой. Она сама писала своей подопечной с различных номеров и аккаунтов, чтобы сохранить свое влияние на нее, и в итоге выманила у нее около 8 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

