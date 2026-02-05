российское информационное агентство 18+

Четверг, 5 февраля 2026, 14:02 мск

Уральские ученые разработали приложения для развития эмоционального интеллекта педагогов

На Среднем Урале внедряют новые технологии для подготовки педагогов. Ученые УрГПУ разработали мобильные приложения, которые призваны развивать эмоциональный интеллект и стрессоустойчивость – эти навыки помогают учителям справляться с конфликтными ситуациями в школах.

«Фокус наших исследований – психологическая поддержка педагога, от которого зависит качество образования. С профессиональной точки зрения для педагога важно развитие личностного потенциала, куда входит жизнестойкость, умение действовать в неопределенной ситуации, в том числе делать выбор, и развитый эмоциональный интеллект. Ключевым открытием для нас стало понятие «эмоциональная зрелость». Это качество личности, которое помогает в непредсказуемой обстановке управлять своими эмоциями и эмоциями окружающих, и делать это осознанно. Эмоционально зрелый педагог может выбрать правильную тактику поведения в любой сложной доля него ситуации», – пояснила на пресс-конференции старший преподаватель кафедры общей психологии и конфликтологии УрГПУ Валентина Каримова.

Результатом исследований стала разработка двух цифровых продуктов, которые уже внедрены в процесс обучения студентов педагогического вуза. Это приложение «Распознай эмоцию», которое помогает будущим учителям «прокачивать» собственный эмоциональный интеллект. А также виртуальный тренажер для отработки конфликтных ситуаций, в котором студенты и педагоги учатся подбирать фразы и выстраивать диалог.

Валентина Каримова отметила, что эмоциональная зрелость есть у каждого человека, но разного уровня. «Эмоциональный интеллект – это навык, который можно наработать. Вы как будто по кирпичику строите дом, и вот этот «дом» как раз и есть эмоциональная зрелость. Она может быть высокой, средней и низкой. И проявляется она именно в непредсказуемых ситуациях при взаимодействии с другими людьми», – заключила исследователь.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

