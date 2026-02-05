российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 5 февраля 2026, 14:03 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле сменились главные пожарные

В Свердловской области произошли изменения в руководящем составе двух крупнейших местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в Екатеринбурге начальником гарнизона назначен Денис Гашков, который раньше занимал аналогичную должность в Нижнем Тагиле.

Новым начальником Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона назначен Александр Привалов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,