В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле сменились главные пожарные

В Свердловской области произошли изменения в руководящем составе двух крупнейших местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в Екатеринбурге начальником гарнизона назначен Денис Гашков, который раньше занимал аналогичную должность в Нижнем Тагиле.

Новым начальником Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона назначен Александр Привалов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

