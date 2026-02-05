В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле сменились главные пожарные

В Свердловской области произошли изменения в руководящем составе двух крупнейших местных пожарно-спасательных гарнизонов.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в Екатеринбурге начальником гарнизона назначен Денис Гашков, который раньше занимал аналогичную должность в Нижнем Тагиле.
Новым начальником Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона назначен Александр Привалов.
Екатеринбург, Елена Владимирова
