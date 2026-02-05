Суд обязал резидента Маршалловых Островов продать землю в Белоярском

Белоярский районный суд обязал продать свои земельные угодья организацию, учредителем которой является юридическое лицо, зарегистрированное на Маршалловых Островах.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, согласно действующему законодательству, земельные участки в России не могут принадлежать хозяйствующему субъекту, учредителем которого является иностранное юрлицо. При этом в Белоярском районе функционирует ООО с иностранным учредителем, которому принадлежат четыре участка сельскохозяйственного назначения общей площадью более 740 га.
Белоярский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и обязал ООО продать земельные участки с торгов в течение 12 месяцев с момента вступления судебного акта в законную силу.
Белоярский, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»