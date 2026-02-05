российское информационное агентство 18+

Четверг, 5 февраля 2026

Началась реставрация исторического особняка купцов Яковлевых – Борчанинова

Фото: Павел Ворожцов, «Областная газета»

В центре Екатеринбурга началась реставрация второго здания Свердловской детской филармонии – особняка купцов Яковлевых – Борчанинова на улице 8 Марта, 18.

Как сообщили в ДИПе, после реставрации планируется сделать особняк доступным для горожан и включить его в туристические маршруты Екатеринбурга, посвященные истории купеческой застройки XIX века.

Специалисты восстановят фасады и интерьеры, заменят кровлю и инженерные сети, а чердачные помещения приспособят под репетиционные и учебные классы. Это увеличит полезную площадь с 729 до 1016 квадратных метров. На первый этап работ в областном бюджете предусмотрено 97,5 миллиона рублей. Общий объем финансирования проекта составит порядка 300 миллионов рублей – средства будут выделяться поэтапно в 2026-2027 годах.

В обновленном здании появятся музыкальная гостиная с органом, репетиционные классы, музей, библиотека, методические кабинеты и терраса для концертов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

