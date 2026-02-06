Россияне массово готовят пломбир на снегу (ВИДЕО)

В российских соцсетях завирусился новый тренд: готовить мороженое на снегу. Повторить его можно только в достаточно морозную погоду. «Новый День» решил протестировать рецепт и рассказать о нюансах приготовления домашнего пломбира.

Для этого потребуются жирные сливки и сгущенка (либо сахарная пудра), соль, металлическая миска и венчик, а также сугроб и подходящая температура воздуха – лучше около -20 градусов. В снегу нужно сделать углубление и насыпать в него соль, а затем поставить туда миску, налить в нее сливки и сгущенку и начать интенсивно взбивать венчиком. Чем ниже температура воздуха, тем быстрее будет густеть и застывать масса.

Как приготовить мороженое на снегу

Отметим, что для любителей готовить в тепле есть альтернативный способ: смешать охлажденные сливки и сгущенку, взбить их миксером, а затем отправить в морозилку застывать. Результат получается практически идентичным.

Екатеринбург, Елена Сычева

