Участковых посадят в новостройки. В Екатеринбурге экспериментируют с полицейскими

В Екатеринбурге власти, застройщики и полиция проводят эксперимент: опорный пункт открыли в новостройке на Сортировке. Там же сотрудник получил служебное жилье. Покупку провели за счет бюджета города, рабочее место участкового оборудовал застройщик. «За последние годы мы передали около сотни помещений для работы и проживания сотрудников полиции. Будем и дальше реализовывать программу», – сказал глава города Алексей Орлов.

«Для нас это первый опыт участия в подобной программе сотрудничества с правоохранительными органами, – отметил директор «Астон Екатеринбург» Андрей Никифоров. – На территории ЖК гуляют дети, отдыхают семьи, и мы рады, что теперь их спокойствие дополнительно обеспечено присутствием участкового пункта полиции прямо в доме».

Отметим, что в планах властей и органов внутренних дел дальнейшее взаимодействие с застройщиками, пункты полиции будут появляться и в других новых жилых комплексах.

Екатеринбург, Елена Сычева

