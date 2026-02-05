Била ремнем и заставляла стоять на гречке. В Кушве арестовали мать за издевательства над 7-летним сыном

Кушвинский городской суд постановил заключить по стражу местную жительницу, обвиняемую в истязании собственного ребенка (п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ).

По версии следствия, женщина избивала своего семилетнего сына, заставляла его стоять на коленях на сухой гречке, привязывала к кровати за ногу, била ребенка ремнем и шнуром от зарядки телефона, оставляла раздетым на балконе. Мать мучила мальчика с июня 2025 по январь 2026 года. По ходатайству следователя, женщина арестована по 1 апреля 2026 года.

Это уже не первый случай в Кушве. В 2022 году в городе судили женщину, которая издевалась над 8-летней дочерью. Она выставляла ребенка в легкой одежде в неотапливаемый сарай или баню, а когда уходила из дома, привязывала девочку к кровати.

Кушва, Ангелина Сергеева

