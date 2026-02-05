Музыканты из «Чайфа» и «Агаты Кристи» подарили родным школам сертификаты на инструменты

В рамках Года Уральского рока музыканты из свердловских рок-групп побывали в родных школах, поговорили с учениками и вручили директорам сертификаты на покупку музыкальных инструментов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, лидер группы «ТОП» Евгений Горенбург пообщался с воспитанниками «Студии гитары» гимназии № 2. «Дедушка уральского рока» Александр Пантыкин посетил гимназию № 45, где встретился с ученической рок-группой «45-й элемент» и дал ее участникам творческие советы.

Гостем гимназии № 37 стал основатель «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец. На пресс-конференции он рассказал о своем первом концерте – тот состоялся именно в родных школьных стенах.

Сертификаты на новые инструменты для родных школ и их талантливых учеников передали и другие участники Свердловского рок-клуба: Владимир Шахрин и Владимир Бегунов из «Чайфа» (школа № 36), Егор Белкин и Владимир Назимов из группы «Урфин Джюс» (школа № 33, Верхняя Пышма), Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» (школа № 1, Асбест).

Музыкальное оборудование для школ будет приобретено на средства, собранные с продажи билетов на «Большой рок-квартирник» и «Легендарную автограф-сессию», которые дали старт Году Уральского рока.

Екатеринбург, Елена Владимирова

