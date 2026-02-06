Кольцовские таможенники ответили на главные вопросы пассажиров

У многих пассажиров в аэропорту возникают вопросы на таможне: какой выбрать коридор, что нужно декларировать и куда попадают изъятые таможней товары. На самые частые вопросы пассажиров «Новому Дню» ответил Владислав Куракин, сменный заместитель начальника таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)».

– Чем отличается таможенник от пограничника и сотрудника службы авиабезопасности?

– У каждой службы свои задачи. Таможенники отвечают за экономическую безопасность – проверяют багаж пассажиров и следят, чтобы не было контрабанды, а за дорогие товары (например, сверх нормы) были уплачены пошлины. Пограничники контролируют, кто въезжает и выезжает через государственную границу, проверяют паспорта и визы. А служба авиабезопасности следит за безопасностью внутри аэропорта и досматривает вещи, чтобы в самолет не пронесли ничего опасного.

– Что таможенник может спросить у пассажира?

– Работа таможни строится на рисках: они не проверяют всех подряд, а выбирают для досмотра тех, кто вызывает подозрения. На посту инспектор может попросить паспорт пассажира, осмотреть багаж, задать вопросы о перевозимых вещах и в исключительных случаях провести личный досмотр. Таможня не решает, может ли пассажир выехать из страны или нет. Все вопросы о запретах на выезд для граждан – это уже полностью дело пограничников.

– Зеленый или красный – какой коридор выбрать?

– Необходимо выбрать красный коридор, если есть вещи, которые нужно задекларировать (например, много валюты, дорогие товары сверх нормы). Пассажир должен заполнить декларацию в двух экземплярах и отдать инспектору. В зеленый коридор нужно идти, ели товаров, требующих декларирования, нет.

– Что обязательно нужно декларировать?

– Есть список вещей, которые при пересечении границы обязательно нужно указывать в декларации (например, крупные суммы денег, дорогие украшения, оружие и т.д.). Этот список указан в статье 260 Таможенного кодекса ЕАЭС. С правилами можно ознакомиться на сайте таможенной службы (есть удобная памятка для путешественников), в аэропорту на стендах перед красным и зеленым коридорами и в зоне таможенного контроля, где транслируются аудио- и видеосообщения.

– Куда отправляется изъятое таможней?

– Если нарушение есть, товар изымают, отправляют на экспертизу, чтобы определить точную стоимость и рассчитывают сумму штрафа нарушителю. После оплаты штрафа у пассажира появляется право задекларировать этот товар и забрать его. Если он не хочет его забирать, то таможня или суд принимают решение о конфискации. После этого вещь переходит в собственность государства, и им уже распоряжается Росимущество.

Екатеринбург, Дарья Деменева

