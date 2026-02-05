4 уральца вернутся домой из украинского плена

В рамках первого отмена пленными в 2026 году 4 уральца вернутся домой. Об этом сегодня сообщила уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Этой долгожданной новости ждали наши земляки долгих четыре месяца. И сейчас мы ей делимся : только что в результате обмена военнопленными -157 на 157 на территорию Белоруссии ступили четверо наших земляков.

Позвонила главам территорий и попросила сообщить эту новость близким. И наши главы, у которых сегодня на первом плане расчистка улиц, холода, искренне благодарили, сегодня для каждого из них возвращение земляков стало новостью дня.

Итак, в Первоуральск вернутся двое военнослужащих, в Верхнюю Салду один боец, которого дома ждут сразу трое детей, еще один военнослужащий вернется в Березовский.

Искренне признательна всем , кто добился этого обмена.

Президент России Владимир Путин постоянно говорил о необходимости возобновления обмена. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела встречу с руководителем Международного Красного Креста в Женеве, огромную работу провело Министерство обороны.

На переговорах в Абу-Даби достигнута договоренность о новом обмене.

Будем ждать!» – написала Татьяна Мерзлякова в ВК.

Напомним, сегодня в Абу-Даби проходит второй день второй сессии переговоров Россия-Украина-США. В рамках гуманитарного трека достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «157 на 157». Возвращены домой также мирные жители Курска, несправедливо удерживаемые украинской стороной.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube