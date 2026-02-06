Сегодня, 6 февраля, с 6 часов утра ГАИ ограничила движение автобусов в Алапаевске на участке ул. Ленина (от ул. Розы Люксембург до ул. Толмачева).

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, изменения маршрутов коснутся автобусов №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 101, 103, 105. Движение данных маршрутных транспортных средств будет организовано по улице Колногорова.

Ограничения ввели из-за того, что дорожно-эксплуатационная организация не устранила снежные валы, создающие угрозу безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция направила в адрес ответственной организации 10 предписаний, часть из которых остаётся невыполненной. Возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, санкция которой предусматривает наложение административного штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Параллельно решается вопрос о привлечении организации МКУ «Управление строительства, транспорта, ЖКХ и обеспечения деятельности органов местного самоуправления» к ответственности по ч. 27 ст. 19.5 КоАП РФ за неисполнение в установленный срок законного предписания.

Алапаевск

