За просмотр ролика на YouTube и донат экстремистам екатеринбуржца оштрафовали на 300 тысяч

Житель Екатеринбурга получил штраф 300 тысяч рублей за просмотр ролика ФБК (организация признана экстремистской, запрещена в России) на YouTube и донат этой же организации. Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.

«После просмотра ролика Иван Гутов прошел по ссылке и оформил ежемесячный автоматический платеж, тем самым в дальнейшем систематически предоставляя денежные средства для обеспечения деятельности организации, признанной на территории РФ экстремистской. Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, заявил, что не поддерживает деятельность организации, осознал ошибочность своего поступка», – отметили в пресс-службе.

Екатеринбуржца признали виновным в финансировании экстремистов (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) и назначили штраф 300 000 рублей с конфискацией используемых для финансирования экстремистской деятельности денежных средств.

Екатеринбург, Елена Сычева

