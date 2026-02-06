У «Екатеринбург-Арены» построят бизнес-квартал «Центральный» (ФОТО)

У стадиона «Екатеринбург-Арена» появится бизнес-квартал «Центральный», проект осуществит «УГМК-Застройщик». Архитектурный ансамбль из офисных и жилых пространств расположится на перекрестке улиц Татищева и Пирогова. В рамках первой очереди строительства будут возведены башня «Запад» высотой 25 этажей и 7-этажный атриум «Центральный».

Башня «Запад» представляет собой современный офисный центр. На первом ее этаже расположится гранд-лобби с шестиметровыми потолками, где будет находиться стойка ресепшн, кафе и гостиная с мягкой мебелью. Здесь же в холле будет отдельная зона ожидания курьеров. Второй этаж займут многофункциональные конференц-залы.

От 3-го до 20-го этажа предусматриваются офисные пространства-трансформеры от 35 до 870 кв. м, подходящие для размещения предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительств крупных компаний. Высота потолков составит 3,3 метра, обеспечивая удобство и эргономику рабочих мест. Верхние пять этажей представляют собой опенспейсы с панорамным обзором города и высотой потолков 3,6 метра. В здании предусмотрены 6 пассажирских лифтов и один сервисный лифт для технического персонала и служб эксплуатации здания.

Еще одним ключевым объектом бизнес-квартала станет атриум «Центральный». Это пространство объединит зону общественного питания, мини-гастрорынок и офисные зоны-трансформеры. Высота потолков в здании – от 3,3 до 6 метров. На втором этаже появится ресторан на 140 гостей с видами на стадион «Екатеринбург-Арена» и башни жилой застройки второго этапа. Разработку концепции ресторана ведет компания, управляющая известными в городе гастрономическими проектами – «Большой грузинский» и «Счастливы вместе».

Для автомобилистов под зданиями офисной башни и атриума предусмотрен одноуровневый подземный паркинг. Расширит возможности парковки автомобилей находящийся в непосредственной близости от отеля «Хаятт Плейс» двухуровневый подземный паркинг.

Окончание строительства первой очереди ожидается в 2028 году. На втором этапе проекта появятся три жилых башни с единой стилобатной частью. Две из них планируются высотой до 100 метров, а третья – 150 метров. На стилобатной части расположится благоустроенный двор с озеленением и малыми архитектурными формами. В комплексе также предусматривается многоуровневая подземная автостоянка. Эскизный проект, а также рабочая проектная документация будут подготовлены в этом году.

Отметим, что в настоящее время «УГМК-Застройщик» продолжает строить два деловых пространства – «Башню А» и «Башню Б», которые станут важной частью инфраструктуры «Екатеринбург-Сити», объединяя такие знаковые объекты, как небоскреб «Башня Исеть», отель «Хаятт Ридженси», деловой дом «Демидов» и гастромолл «Главный».

Екатеринбург, Елена Васильева

