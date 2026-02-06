Спецслужбы опровергли фейк о введении ЧС в Свердловской области

В ночь с 5 на 6 февраля в Свердловской области зафиксирован массированный вброс недостоверной информации через городские паблики, домовые чаты и некоторые СМИ.

С анонимных аккаунтов рассылались фейки о звуках сирены в различных районах Екатеринбурга, в ряде сообщений говорилось о звуках взрывов. «Комбинированная информационная операция противника сопровождалась серией сгенерированных аудиофайлов, видео и поддельным указом о введении чрезвычайного положения в регионе. Провокаторы ставили своей целью посеять панику на форумах в домовых чатах и дискредитировать правоохранительные и государственные органы», – сообщает Антитеррористическая комиссия региона.

Спецслужбы напоминают, что необходимо критически относиться к непроверенной информации из анонимных источников. За публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 207.1 УК России.

Екатеринбург, Елена Владимирова

