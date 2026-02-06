Учредителей «Территории успеха» отправляют в колонию за мошенничество

Учредители компании «Территория успеха» Данил Бураншин и Артем Касимов отправятся в колонию за мошенничество – молодые люди организовали в Казани кол-центр и курсы по инвестициям, а по факту просто обманывали людей, решивших вложить деньги в крипту. Доверчивых граждан искали в Екатеринбурге, Пермском и Красноярском краях, в Крыму, Ростовской, Томской и Воронежской областях. Первые пострадавшие появились еще в 2020 году, преступников нашли в 2022-м.

«Следователи управления МВД по Екатеринбургу установили, что некие люди организовали преступную группу, которая делилась на несколько подразделений, действовавших по принципу кол-центров. При этом все сотрудники представлялись вымышленными именами. Задачами кол-центра был обзвон случайных граждан и выявление желающих научиться инвестированию в криптовалюту. После того, как в ходе холодного обзвона определялись потенциальные «вкладчики», с ними начинали работать «менеджеры по продажам». Пользуясь своими познаниями в финансовой сфере, хорошо поставленной речью и психологическими приемами, они убеждали граждан открывать счета на определенной интернет-площадке.

После бесплатного обучения основам торгов на бирже будущим жертвам предлагалось внести реальные деньги и попробовать заработать. Необходимо заметить, что все личные кабинеты «клиентов» полностью контролировались злоумышленниками. Средства, которые граждане вносили якобы на свои брокерские счета и конвертировали в криптовалюту, попадали на карты подставных лиц, а оттуда в карманы аферистов.

Некоторое время потерпевшим демонстрировалась положительная динамика на их счете. Это побуждало людей вносить все новые и новые средства, зачастую влезая в долги и кредиты. Однако в конце концов «успешная» карьера заканчивалась и «криптобизнесменам» объявляли, что все заработанные ими деньги «сгорели» из-за сбоя в системе, неблагоприятной глобальной ситуации или еще по каким-либо причинам. Впрочем, вкладчикам предлагался выход – за определенную плату организовать возврат списанных средств. Шокированные люди соглашались и брали новые кредиты в надежде вернуть свои деньги, но оказывались обманутыми вновь», – рассказали в пресс-службе городской полиции.

В мае 2022 года свердловской полиции удалось установить местонахождение кол-центра, а затем и задержать злоумышленников в ходе полицейской операции. Установить роли помогла изъятая переписка и видеоотчеты, подтверждающие мошеннический характер действий обвиняемых. Примечательно, что все сотрудники «Территории успеха» были сравнительно молодыми людьми (как и учредители), а часть из них даже не знали, что вовлечены в мошенническую схему. «Руководители активно применяли в управлении персоналом элементы тимбилдинга, использовали корпоративные девизы. К примеру, когда очередной потерпевший вносил средства на счет, руководитель отправлял в общий чат видеообращение, в котором называл сумму дохода. Заканчивались подобные послания всегда одним восклицанием «Заработаем!», – рассказали в полиции Екатеринбурга.

Уральскими следователями была проведена масштабная работа по сбору доказательств, в том числе получены уголовные дела из других регионов, допрошены все потерпевшие, изъяты документы. В мае 2023 года уголовное дело в отношении Касимова и Бураншина было направлено в суд. В январе 2026-го Вахитовский райсуд Казани признал подсудимых виновными: Бураншину назначили 6 лет колонии общего режима, а Касимову – 4 года 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Сычева

