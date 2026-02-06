5000 новогодних елок увезла «Спецавтобаза» на переработку

«Спецавтобаза» увезла на переработку около 5 тысяч новогодних деревьев. Это больше, чем в прошлом году. На предприятии отметили, что год от года число сознательных граждан растет, деревья в переработку сдают правильно – кладут в специально предназначенные для крупногабаритных отходов отсеки на контейнерных площадках, без украшений. «Во многом благодаря общественному интересу и тому, как активно к ней подключились уральские средства массовой информации», – заметил замдиректора «Спецавтобазы» Дмитрий Осокин.

Деревья пропускают через спиральную установку-дробилку. На выходе получают т.н. мульчу, которую можно использовать дальше, например, в отсыпке дорожек. Это экологично и рационально.

Тем, кто еще не выбросил елки, на предприятии напомнили: выбрасывать в бак их нельзя, это может повредить и сам контейнер, и – что еще хуже – мусоровоз, т.к. крупногабаритные отходы, в том числе деревья, вывозят отдельными машинами, без прессовочного механизма.

«Выносить мусор, в том числе крупногабаритный, на чужую контейнерную площадку запрещено. Это приводит к переполнениям и захламлениям, так как вместимость каждой площадки и количество контейнеров определяются исходя из количества людей и организаций, которые ими пользуются», – добавили на предприятии.

Екатеринбург

