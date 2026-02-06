Назначен новый генеральный директор КРСУ

Генеральным директором Корпорации развития Среднего Урала назначен Денис Гарбузов, который до сегодняшнего дня занимал пост заместителя министра экономики и территориального развития Свердловской области – директора департамента управления проектами, сообщает департамент информполитики.

Денис Гарбузов родился в 1994 году в Екатеринбурге. Окончил УрФУ им. Б. Н. Ельцина, магистр менеджмента с отличием по профилю «Развитие территорий и девелопмент недвижимости». С 2017 года работал на руководящих постах в структурах ОЭЗ «Алабуга», в том числе на посту директора департамента экономики и анализа рынков, а также заместителя генерального директора по экономике и финансам. С августа 2025 года работал в минэкономики.

В ДИПе добавили, что бывшему гендиректору КРСУ Андрею Мисюре в ближайшее время предложат управленческую позицию в структурах правительства Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube