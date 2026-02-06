российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 февраля 2026, 10:26 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

На Пермском тракте случилось пять ДТП. Движение в сторону Екатеринбурга перекрыто (ФОТО)

Фото: Госавтоинспекция

Временно ограничено движение для всех видов транспорта на 312-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург в Ревдинском районе в направлении Екатеринбурга.

Как сообщили в облГАИ, на указанном участке случилось 5 ДТП, количество участников аварий устанавливается инспекторами ДПС.

Водителям, следующим в сторону Екатеринбурга, необходимо планировать маршрут движения с учетом сложившейся ситуации. Пути объезда отсутствуют.

Апд.: Движение осуществляется по одной полосе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт,