На Пермском тракте случилось пять ДТП. Движение в сторону Екатеринбурга перекрыто (ФОТО)

Временно ограничено движение для всех видов транспорта на 312-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург в Ревдинском районе в направлении Екатеринбурга.
Как сообщили в облГАИ, на указанном участке случилось 5 ДТП, количество участников аварий устанавливается инспекторами ДПС.
Водителям, следующим в сторону Екатеринбурга, необходимо планировать маршрут движения с учетом сложившейся ситуации. Пути объезда отсутствуют.
Апд.: Движение осуществляется по одной полосе.
Екатеринбург, Елена Владимирова
