Бывший проректор УрГЭУ получил условный срок и штраф за взяточничество

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему проректору Уральского государственного экономического университета Михаилу Панову. Преподаватель признан виновным в получении взятки за проставленные студентам зачеты.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В суде было установлено, что заведующий кафедрой информационных технологий и статистики брал деньги у студентов второго курса за закрытие экзаменационных долгов по дисциплинам «разработка многоуровневых приложений» и «объективно-ориентированное программирование».

Панов выставлял в ведомостях положительные оценки и получал «вознаграждение» на банковскую карту. По данным дела, в период с декабря 2024 года по январь 2025 года проректор получил от троих студентов взятки на общую сумму 68 тысяч рублей.

Михаил Панов был осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно и штраф в 100 тысяч рублей. Также ему запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение трех лет. Кроме того, суд конфисковал сумму взятки – 68 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

