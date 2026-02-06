В Нижнем Тагиле развивается проект «Самбо в школу»

Координатор партийного проекта ЕР «Выбор сильных» Алексей Свалов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев проверили, как реализуется в городе проект «Самбо в школу». Они посетили залы, открытые в 2023 и 2024 годах, и узнали, каких успехов добились юные самбисты.

«Проект «Выбор сильных» очень востребован в Нижнем Тагиле. У нас налажено продуктивное взаимодействие с региональным координатором Алексеем Сваловым, у него множество идей для развития самбо и дзюдо в Нижнем Тагиле. Со своей стороны, я всегда буду помогать развивать борьбу в нашем родном Нижнем Тагиле. У нас все получается. Ребята уже занимают первые места в турнирах. Это не предел. У нас есть тренерский состав, заинтересованные люди, те, кто воспитывает ребят, тренирует, те, кто их ведет к победам, не только в спорте, но и к победам в жизни», – рассказал глава города Владислав Пинаев.

Депутат заксо Алексей Свалов отметил, что Нижний Тагил – образцовый город, в котором успешно развивается детское самбо: «Мы посетили несколько школ, где ранее открыли секции самбо. Эти залы успешно работают, дети с удовольствием посещают секции, изучают самозащиту без оружия. Ребята молодцы, показывают отличные результаты, особенно на областных турнирах. Я уверен, что среди наших маленьких тагильчан уже есть будущие мировые звезды самбо».

В школе № 100 ребята занимаются с тренером Юлией Лодягиной. Выезжают на городские соревнования и участвуют в Дне борьбы. Юные самбисты с большим удовольствием показывают, чему научились на уроках физкультуры: делают захваты и выполняют броски.

Среди учеников школы № 48 под руководством Ильи Шалашова уже есть чемпионы по самбо, воспитанники тренера занимают первые места на городских и областных соревнованиях.

Самая многочисленная группа самбистов – в православной гимназии № 11. «За прошедшие два года ребята окрепли, возмужали, подросли. Мы выступаем на чемпионах и первенствах Нижнего Тагила, выезжали на региональные турниры, а в этом году ездили на первенство области в Верхнюю Пышму», – рассказал тренер по самбо Андрей Чеховский.

Родители юных самбистов отмечают, что этот вид спорта позволяет детям развиваться гармонично и быть в отличной физической форме. «Польза для мальчика налицо. Физическая подготовка, то есть элементарно научился подтягиваться, отжиматься. Соревнования были недавно городские, сын занял первое место. Я считаю, это большой прорыв», – отметил Иван Суслов, папа одного из воспитанников.

