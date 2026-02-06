На замену лифтов в жилых домах выделят почти 160 млн рублей

На замену лифтов в многоквартирных домах из бюджета Свердловской области в 2026 году выделят 157 млн 931,8 тысячи рублей.

Как говорится в постановлении правительства, подписанном губернатором Денисом Паслером, сумму субсидий распределят на три города. Екатеринбург получит 145 млн 601,8 тысячи рублей, Нижний Тагил – 6 млн 156 тысяч, Первоуральск – 6 млн 174 тысячи рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube