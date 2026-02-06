Средняя стоимость автостраховки в Свердловской области выросла на 73%

Продажи полисов КАСКО в Свердловской области выросли вдвое, а средний чек страхования автомобиля достиг 108 457 рублей (рост на 73%). Об этом говорится в совместном исследовании финансового маркетплейса «Сравни» и Страхового дома ВСК.

В целом по стране в январе 2026 года количество продаж полисов ОСАГО увеличилось на 22% по сравнению с январем 2025 года, при этом средняя цена полиса выросла за год на 4% – до 6650 рублей. Продажи полисов КАСКО в январе выросли на 23%. При этом эксперты отмечают стремительный рост продаж полисов миникаско – в 12 раз с одновременным снижением средней цены до 1561 рубля, рассказали аналитики «Сравни».

По данным страхового дома ВСК, в январе из-за участившихся снегопадов наблюдался значительный рост обращений по КАСКО – на ДТП приходится 70% всех страховых случаев. Еще 21% обращений подано из-за повреждения остекления автомобиля без дорожной аварии. На долю противоправных действий третьих лиц приходится 5% по причине падения предметов – 3%, а прочие повреждения составляют 1% от общего числа.

По ОСАГО количество обращений не увеличилось. Но аналитики отмечают, что часто клиенты не указывают информацию о влиянии погодных факторов.

«Зима на дороге – это всегда повышенный риск. Снегопады, гололед и короткий световой день в разы увеличивают вероятность ДТП. Даже опытный водитель не застрахован от «эффекта домино» на скользком асфальте или от внезапного заноса из-за снежной шапки, сорвавшейся с крыши впереди идущей машины. Именно поэтому зимой особенно важно вовремя продлить ОСАГО. Это не формальность, а реальная защита от серьезных расходов. Зимние аварии редко ограничиваются одной царапиной: часто в них вовлечены несколько автомобилей, страдают ограждения, дорожные конструкции и другие дорогостоящие элементы инфраструктуры. Итоговая сумма ущерба может оказаться весьма внушительной – и без действующего полиса все эти расходы ложатся на вас», – рассказала заместитель генерального директора по розничному страхованию страхового дома ВСК Елена Набатчикова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

