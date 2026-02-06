В начале следующей недели снова придут 30-градусные морозы

Выходные в Свердловской области будут умеренно прохладными и снежными, а вот уже в начале следующей недели снова похолодает.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, 6 и 7 февраля погода существенно не изменится, днем ожидается -8…-13 °С, преимущественно без осадков.

В понедельник, 9 февраля, ночью на севере будет преимущественно без осадков, на юге пройдет снег. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью -10…-15°, на севере -20…-25°, на крайнем севере -28…-33°, днем -8…-13°, на крайнем севере до -18°.

10 февраля осадки прекратятся, на юге области температура воздуха понизится на 5-6 °С.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube