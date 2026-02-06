Жена свердловского мэра отдала телефонным мошенникам почти 14 миллионов рублей

Очередной жертвой телефонных мошенников стала супруга главы одного из муниципалитетов Свердловской области. 47-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что аферисты похитили у нее крупную сумму из личных сбережений. Подробностями поделился пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В мессенджере «Телеграм» с женой мэра связались неизвестные, которые представились как сотрудники ФСБ и Центробанка. Мошенники сообщили женщине, что ее персональные данные утекли с предприятия, где она раньше работала, и что неизвестные пытаются перевести ее деньги на счет иноагента, а это грозит уголовной ответственностью.

«В ходе общения мошенники убедили горожанку установить на свой мобильный телефон стороннее программное обеспечение, в том числе программу V2RayIun, а также использовать VPN-соединение. В дальнейшем, следуя указаниям «доброжелателей», она установила так называемую «виртуальную банковскую карту». Используя психологическое давление, угрозы отправки в тюрьму и демонстрацию поддельных служебных удостоверений, мошенники под предлогом государственной защиты вынудили даму закрыть банковские счета, снять наличные и передать часть из них курьеру с кодовым именем «Астрология». Также женщина сделала несколько переводов через банкомат. В итоге причиненный материальный ущерб составил 13 миллионов 870 тысяч рублей», – сообщил Горелых.

После заявления женщины в полицию возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

