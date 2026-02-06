Уральцы в январе чаще всего выбирали отдых в Сочи, Дубае и на Пхукете

Чаще всего в январе пассажиры екатеринбургского аэропорта Кольцово выбирали отдых в Сочи, Дубае и на Пхукете. Наибольший пассажиропоток из Свердловской области принял черноморский курорт – 36 тысяч человек. Туда летели преимущественно любители горнолыжного спорта.

Как поделились в пресс-службе аэропорта, в Дубай полетели более 29 тысяч свердловских туристов, а на Пхукет – 18 тысяч. Также в числе популярных направлений января: египетский Шарм-эль-Шейх (15,3 тысячи), Шарджа в ОАЭ (15,3 тысячи), российские Минеральные Воды (15,2 тысячи), вьетнамский Нячанг (10,7 тысячи), египетская Хургада (8,7 тысячи), а также турецкие Стамбул (8,6 тысячи) и Анталья (6,2 тысячи пассажиров).

Всего за первый месяц года аэропорт Кольцово обслужил более 615 тысяч пассажиров, что на 7,5% превысило показатель января прошлого года.

Екатеринбург, Дарья Деменева

