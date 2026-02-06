Полпред президента Артем Жога наградил сотрудников «Уральских авиалиний» (ФОТО)

Сегодня полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога встретился с коллективом «Уральских авиалиний» и поздравил сотрудников и руководство авиакомпании с предстоящим Днем работника гражданской авиации, который будет отмечаться 9 февраля.

В рамках визита Артем Жога провел церемонию награждения сотрудников. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, благодарственные письма от полномочного представителя президента получили Татьяна Корытова – заместитель начальника службы бортпроводников по сервису, Юрий Морев – начальник цеха № 1 (оперативного ТО) Авиационно-технического центра и Максим Федорович – пилот-инструктор ВС А319/320/321.

Обращаясь к коллективу, полпред тепло поблагодарил бортпроводников, пилотов и технический состав. Он выразил признательность за ежедневную важную работу: «Вас не видно, но спасибо за ваш добросовестный труд, за то, что вы делаете, в том числе, что передаете свои знания следующим поколениям специалистов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

