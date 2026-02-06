В Екатеринбурге стартовала «Неделя звезд хоккея»: в Кубке Вызова МХЛ победил Запад

Лучшие игроки Молодежной хоккейной лиги разыграли Кубок Вызова в Екатеринбурге. Команда Запада победила сборную Востока со счетом 7:4. Матч молодежки на «УГМК Арене» установил новый рекорд посещаемости – на трибунах присутствовали 10 473 зрителя.

На разогреве перед игрой выступила группа «Интонация», авторы саундтрека сериала «Молодежка». Также болельщики увидели красочное световое шоу, посвященное уральским сказам. Спортивный результат матча во многом определил первый период. Сборная Запада за 20 минут забила шесть безответных шайб. Во второй двадцатиминутке команда Востока попыталась совершить камбэк и отыграла три шайбы. Третий период был равным по счету 1:1, но итоговый счет – в пользу Запада.

В Кубке Вызова отличились Алексей Донцов («Красная Армия») и Артем Бондарь (МХК «Динамо Москва») – они оформили по дублю. У Донцова на счету также результативный пас. У Максима Филимонова из МХК «Спартак» 1+2. Даниил Казулаев («Алмаз») и Матвей Сафонов (МХК «Динамо СПб») сделали по две результативные передачи. В составе Востока 1+1 набрали Никита Полтавчук («Стальные Лисы») и Булат Ахсянов («Толпар»).

Лучшими игроками матча были признаны форварды команды Запада Максим Филимонов и Артем Бондарь. Они получили право выступить на «Матче Звезд» в составе команды KHL U23 Stars. Напомним, Кубок Вызова открыл звездный хоккейный уикенд на «УГМК Арене» – уже завтра болельщики увидят полуфиналы мини-турнира All Star и мастер-шоу.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

