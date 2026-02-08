В Красноуральске открыли лыжероллерную трассу

В Красноуральске состоялось торжественное открытие лыжероллерной трассы. Реализация проекта профинансирована АО «Святогор».

Реализация проекта началась в октябре 2023 года с подготовки территории. Данный спортивный объект стал продолжением парка «Третья горка», который был благоустроен в рамках программы «Комфортная городская среда» на средства местного и областного бюджетов.

«Новая лыжероллерная трасса в Красноуральске – не просто еще один спортивный объект, – отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер, – это благоустроенная, современная, комфортная территория для круглогодичной подготовки. Это возможность совершенствовать мастерство в межсезонье. И, конечно, это еще один шаг к воспитанию новых чемпионов и популяризации лыжного спорта в Свердловской области, где сильны спортивные традиции».

Строительство лыжероллерной трассы велось 2,5 года. Работы развернулись на площади 60 тыс. кв. метров.

Новый спортивный объект с асфальтобетонным покрытием протяженностью 3 километра подходит для круглогодичного использования. Здесь предусмотрена возможность проведения соревнований на дистанциях от 0,5 км до 3,0 км. Для безопасного движения пешеходов и любителей скандинавской ходьбы на участке в два километра сделаны широкие тротуары.

Ширина трассы составляет 5 метров, что позволит спортсменам передвигаться как классическим, так и свободным ходом. Одновременно здесь могут тренироваться 50-70 человек. В стартовой зоне расположено четыре параллельных лыжни, финишная зона разделена на три коридора. В 2026 году здесь будет смонтирована электронная система «Старт-финиш» для автоматической фиксации времени прохождения дистанций спортсменами. Кроме того, в зоне старта – финиша планируется установить медиаэкран для онлайн трансляции.

Трасса проходит по пересеченной местности с подъемами и спусками в живописном месте лесного массива. Для отвода дождевых и талых вод с поверхности дорожки проложены водопропускные трубы и канавы. На трассе установлена 181 пятиметровая опора со светодиодными светильниками, в 2026 году здесь появится видеонаблюдение и звуковое оповещение.

Для комфортного пребывания спортсменов и болельщиков в непосредственной близости от трассы смонтировано блочно-модульное одноэтажное здание лыжной базы. В 2026 году здесь на площади более 300 кв. метров будут оборудованы раздевалки, душевые, санузлы, тренерские комнаты, спортивный зал, помещения подготовки, проката и хранения лыж, кабинет административного персонала, а также технологические помещения.

На прилегающей к базе территории организованы две автомобильные парковки, рассчитанные на 32 машины.

Лыжероллерная трасса соответствует требованиям стандартов и условий для проведения соревнований регионального уровня по лыжероллерным и лыжным гонкам.

Красноуральск, Елена Васильева

