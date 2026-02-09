Главе КХЛ Морозову показали, где надо тренироваться (ФОТО)

Президент Континентальной хоккейной лиги, серебряный призер Олимпийских игр и чемпион России Алексей Морозов вместе с вратарем Недели звезд хоккея Владимиром Галкиным провели встречу с воспитанниками детских хоккейных школ Екатеринбурга. Мероприятие прошло в новом пространстве RCC Gym в квартале Архангела Михаила. Перед сессией вопросов и ответов презентацию спортивной зоны хоккеистам провел президент Академии спорта РМК Иван Штырков.

«Очень крутое здание, все продуманно, просторно – дышится легко, здесь хочется жить, работать над собой, заниматься спортом и здоровым образом жизни», – сказал Морозов.

На мотивационной встрече с подростками глава КХЛ говорил о своем личном пути к вершинам спорта и о тех качествах, которые являются фундаментом высококлассных хоккеистов, – мотивации, дисциплине, терпении, любви к своему делу.

Отвечая на вопрос юного хоккеиста об эмоциях во время выхода на лед во время звездного матча, голкипер Владимир Галкин сказал, что не испытывал в этот момент ничего, кроме благодарности за те возможности, которые дают ему команда, лига и болельщики. По его словам, это доказывает, что постоянная работа над собой приносит свой результат, воплощает мечты в реальность.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube