Производство машин на Урале упало на 25%, бумаги – выросло в 3,6 раза

По итогам 2025 года индекс промышленного производства в Свердловской области составил 95,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности – 95,5%, в деятельности по добыче полезных ископаемых – 93,9%.

Как сообщает Свердловскстат, самое большое падение зафиксировано в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 25,7%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 24,5%), кожи и изделий из кожи (на 21,3%), в производстве электрического оборудования (на 13,6%), в металлургическом производстве (на 12,4%), в производстве текстильных изделий (на 12,1%).

При этом растет производство бумаги и бумажных изделий (в 3,6 раза к 2024 году), компьютеров, электронных и оптических изделий (на 34,6%), деятельность по ремонту и монтажу машин и оборудования (на 10,8%), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии (на 10,4%), химических веществ и химических продуктов (на 7,6%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

