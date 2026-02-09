«Животные выглядят жизнерадостными»: суд разрешил тагильчанину оставить в квартире 8 собак и 12 кошек

Соседи любителя животных из Нижнего Тагила, поселившего у себя в квартире 8 собак и 12 кошек, не смогли через суд заставить его избавиться от питомцев.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, жильцы обратились в прокуратуру, жалуясь на постоянный собачий лай по ночам и специфический запах в подъезде. Прокурор в их интересах обратился в суд, требуя расселить животных по приютам. Поскольку в Свердловской области максимальное количество вошек и собак для содержания в квартире не установлено, прокурор сослался на положения модельного закона «Об обращении с животными» Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ. Согласно этому документу, в квартире многоквартирного жилого дома допускается содержание не более двух собак и одной кошки, либо трех кошек, либо одной собаки и двух кошек.

Хозяин животных в суде отметил, что все его питомцы – это дворняги, волею судеб оказавшиеся на улице. В приют отдать он их не может, поскольку таких приютов нет. Согласен отдать часть животных хорошим людям, но пока таких не нашел.

Суд установил, что собаки живут у ответчика в прихожей и коридоре, кошки – на кухне. Собак он выгуливает на поводках, у кошек есть лотки для туалета в кухне, у всех есть свои миски для еды. Кошки и собаки стерилизованы, вакцинированы от бешенства. Животные упитанные, ухоженные, выглядят здоровыми, жизнерадостными, признаков жестокого обращения не обнаружено. Ответчик ухаживает за питомцами и при необходимости оказывает им своевременную ветеринарную помощь.

Специалисты Роспотребнадзора и ветеринарной службы, выходившие в спорную квартиру, хотя и отметили специфический запах на площадке, в самой квартире и подъезде не нашли грубых нарушений санитарных правил.

Суд отметил, что само по себе количество кошек и собак не свидетельствует о нарушении санитарных норм и правил. Доказательств систематического нарушения тишины по ночам соседи не представили.

В итоге Дзержинский районный суд Нижнего Тагила оставил исковые требования прокурора без удовлетворения. Прокурор подал апелляцию, но Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для вмешательства в судебный акт и оставил его без изменения.

