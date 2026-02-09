Началась запись в детские лагеря на весну

Сегодня началась запись детей в городские и загородные лагеря на время весенних каникул. Подать заявление можно будет в течение семи дней, до 16 февраля, через «Госуслуги» или в любом отделении МФЦ.

Смены будут длиться 7 дней. Отдохнуть смогут дети от 6,5 до 18 лет. В Екатеринбурге запись ведется в 78 городских лагерей, где неделя пребывания обойдется в 2 638,20 рубля. Также весенние смены будут организованы в загородных лагерях «Юность» (путевка стоит 9 004,70 рубля) и «Уральские самоцветы» (9 304,70 рубля).

Следующие окна записи – на лето – откроются 2 марта в загородные лагеря, 16 марта – в дневные.

Екатеринбург, Дарья Деменева

