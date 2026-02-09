Волонтерский центр Алексея Вихарева подвел итоги первого года работы в Ирбите

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева подвел итоги первого года работы своего филиала за пределами уральской столицы – в Ирбите.

За 12 месяцев за бесплатной юридической поддержкой и помощью волонтеров к депутату смогли обратиться тысячи ирбитчан, а также жители Артемовского, Талицы, Тавды, Байкалово и других муниципалитетов. Приемная Волонтерского центра депутата, руководителя фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева находится по адресу: Ирбит, ул. Первомайская, 46. Филиал работает совместно с общественной приемной партии «Единая Россия».

В 2025 году Алексей Вихарев, юристы и волонтеры из Ирбита приняли и обработали 1142 обращения. В основном речь идет о вопросах, связанных с ЖКХ, благоустройством, получением жилья, семейными спорами (разводы, раздел имущества, алименты), получением выплат и пособий пенсионерами, инвалидами, ветеранами и военнослужащими, вопросами трудового права, случаями мошенничества, налогами, льготами, оказанием помощи семьям бойцов СВО, а также вопросами медицинского характера. По большинству обращений горожане получили бесплатные консультации и содействие в решении проблем. Кроме консультативной работы центр Алексея Вихарева оказывал волонтерскую помощь населению.

«Мы помогли в организации нескольких мероприятий. Работали с медработниками «Городка здоровья» на Ирбитской ярмарке. Участвовали в форуме активистов в поддержку губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Провели несколько кинопоказов для жителей Ирбита. Разобрали завалы после пожара у жительницы Ирбита. Организовали серию субботников. Помогли пожилым и одиноким горожанам в уборке огорода», – рассказали в Волонтерском центре Алексея Вихарева.

Также Волонтерский центр Алексея Вихарева множество раз оказывал благотворительную поддержку. Парламентарий и волонтеры закупали оборудование для ирбитской горбольницы. Передавали аптечки и тренажеры для тренировок в гуманитарный колледж. Регулярно помогали Свято-Троицкому храму в приобретении помощи для прихожан. Отправляли фуры с гуманитарной помощью на СВО. Депутат также отправлял по просьбам прихожан местного Свято-Троицкого храма запчасти для пяти мотоциклов «Урал» на СВО, помогал горожанам разобраться с выплатами, передавал инструменты, технику и оборудование военным.

В 2025 Алексей Вихарев отправил и сам мотоцикл «Урал» военным из Ирбита. Отправка легендарного мотоцикла состоялась из Волонтерского центра в Академическом районе Екатеринбурга.

Также в 2024 году Алексей Вихарев помогал Ирбитскому мотоциклетному заводу и мотоциклу «Урал» выиграть в престижном голосовании и стать «Народным достоянием Среднего Урала». «Решить большинство вопросов горожан возможно сообща с городской администрацией муниципалитета. На сегодняшний день Волонтерский центр – это связующая нить между горожанами и властью, а также место притяжения городской молодежи. Вместе мы делаем много добрых дел!» – отметил Алексей Вихарев.

Напомним, что сеть Волонтерских центров Алексея Вихарева открылась в 2023 году. Более 1500 активистов центра принимают участие в общественной жизни Екатеринбурга. Среди направлений работы – развитие здравоохранения, гуманитарная помощь бойцам СВО, социальная поддержка представителей старшего поколения, помощь многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам, развитие молодежного спорта, оказание экстренной помощи пострадавшим в ЧС.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube