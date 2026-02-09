Екатеринбуржцев ждут температурные качели от -20 до +1

На этой неделе погода в Свердловской области будет переменчивой. Заморозки сменятся довольно резким потеплением.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», похолодание начнется во вторник, 10 февраля. Ночь на среду станет самой холодной на неделе. Температура воздуха опустится ниже -20 °C, на юго-западе она будет близкой к -30°, а на севере – даже ниже этой отметки.

К четвергу холод начнет отступать на восток, увлекаемый движением воздуха по северной периферии антициклона, который расположится над Казахстаном. В выходные в южных районах региона начнется оттепель, обусловленная поступлением на Средний Урал теплой воздушной массы с юго-западного направления. В пятницу, 13 февраля, днем ожидается -5°, в субботу, 14 февраля, потеплеет до -1°, в воскресенье, 15 февраля, до +1 °C.

