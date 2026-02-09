Уральцы почти в два раза реже стали болеть профзаболеваниями

За последний год жители Свердловской области стали на 44% реже страдать заболеваниями, связанными с условиями работы, например, вызванными присутствием пыли или химикатов в воздухе. В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что за год в области зафиксировали 83 таких случая. Больше всего – в Североуральском городском округе (40) и Нижнем Тагиле (23). В основном болезни, связанные с профессией, выявляют у работников добывающей (53%) и обрабатывающей (42,1%) промышленности.

Сейчас Роспотребнадзор выясняет причины этих заболеваний и требует от работодателей устранить нарушения и не допустить их повторения. Компании должны контролировать условия труда и регулярно отправлять сотрудников на медосмотры, напомнили в ведомстве.

Екатеринбург, Дарья Деменева

