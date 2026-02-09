«Почта России» предлагает дарить книги на 14 февраля – детям

С 9 по 13 февраля в Екатеринбурге пройдет общероссийская акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения. Это праздник отмечается 14 февраля.

Благотворительный сбор объявлен в Свердловской областной библиотеке для детей имени Крапивина. Все пожертвованные книги будут направлены в Верхнесинячихинскую детскую библиотеку, которая с 1945 года служит культурным центром для детей и подростков поселка. Ежегодно ее посещают почти 800 юных читателей в возрасте от 5 до 12 лет. Сейчас фонд библиотеки остро нуждается в обновлении. Особенно востребованы книжные новинки современных авторов, познавательная литература, фэнтези, комиксы, книги необычных форматов для малышей, а также новые качественные издания классической литературы.

Принять участие в акции могут как горожане, так и организации. Книги принимают до 12 февраля по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 8, зал абонемента. Издания должны быть в хорошем состоянии, в твердом переплете и выпущены не ранее 2021 года.

Партнером благотворительной акции выступила «Почта России». Почтовики предоставят транспорт для доставки собранных книг в отдаленные библиотеки. В Верхнюю Синячиху ценный груз будет доставлен 13 февраля. Вместе с почтовым транспортом в поселок отправится писательница из Екатеринбурга Татьяна Горкунова, которая проведет для юных читателей творческую встречу, рассказали в пресс-службе уральского филиала «Почты России».

Акция «Дарите книги с любовью» проводится с 2017 года по инициативе ассоциации «Растим читателя» и Российской государственной детской библиотеки.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

