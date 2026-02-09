Ученые рассчитывают найти на Урале новые месторождения платины и золота

Результаты исследований, проведенных учеными из Института геологии и геохимии УрО РАН, позволяют рассчитывать на обнаружение на Урале новых месторождений благородных металлов. Об этом рассказал на пресс-конференции директор института Дмитрий Зедгенизов.

По словам ученого, платиноносный пояс Урала – крупнейший в мире, его протяженность – 900 км. Пояс вмещает 14 крупных габбро-гипербазитовых массивов площадью от 30 до 730 кв. км. Здесь находятся крупные месторождения титаномагнетитовых руд Качканарского типа, промышленное Волковское медносульфидное месторождение с палладием и уникальные платиновые россыпи на Северном Урале.

«Здесь уже добыто более 600 тонн платины, в том числе уникальный самородок весом более 8 кг. Мы продолжаем исследовать этот пояс. Выявлены новые структурно-вещественные закономерности и промышленного значения благороднометалльное оруденение в породах дунит-клинопироксенит-габбровой формации. Результаты работ принципиально важны и позволяют ожидать выявления новых комплексных медно-благороднометалльных месторождений в структуре Урала», – сообщил Дмитрий Зедгенизов.

Также ученые УрО РАН продолжают исследования месторождений в соседних регионах. Одним из важнейших открытий последних лет стало обнаружение крупнейшего месторождения алмазов на реке Сюзь в Пермском крае, а также Светлинского месторождения золота на Южном Урале.

Екатеринбург

