Нейрохирурги на 10% чаще выезжали спасать уральцев за прошедший год

Нейрохирурги Центра медицины катастроф Свердловской области за прошедший год выполнили почти 2200 выездов – на 200 больше, чем годом ранее. Они помогали людям с изолированной черепно-мозговой и сочетанной травмами, повреждением периферических нервов, гнойно-воспалительными процессами головы и позвоночника, эвакуировали пациентов с нейроонкологическими патологиями и другими серьезными заболеваниями. В 154 случаях врачи провели экстренные операции прямо в районных больницах.

Как отметили в пресс-службе регионального минздрава, всего в 2025 году специалисты Центра медицины катастроф приняли более 9200 вызовов. Около 2650 пациентов в тяжелом состоянии перевезли в больницы. Почти 500 из них доставили санитарными вертолетами.

Екатеринбург, Дарья Деменева

