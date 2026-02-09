Полицейские случайно вышли на крупную партию закладок – оказалось, их сделала студентка

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали молодую девушку, которая оказалась закладчицей. При себе у нее было 17 свертков с запрещенными веществами.

20-летняя девушка привлекла внимание сотрудников патрульно-постовой службы, когда в сильный мороз прогуливалась в безлюдной зоне возле гаражей на Уралмаше. Это показалось им странным – и они остановились, чтобы спросить, не нужна ли ей помощь. Как оказалось, в помощи девушка не нуждалась – увидев, что ей интересуются полицейские, она начала нервничать и волноваться, а после расплакалась и во всем созналась.

«Первое, что она спросила, когда дар речи вернулся: «А что мне за это будет?» Было очевидно, что молодая наркосбытчица не удосужилась открыть Уголовный кодекс и поинтересоваться, какая ответственность предусмотрена за подобные преступления. Однако теперь изучать законодательство было поздно, и задержанную доставили в дежурную часть отдела полиции № 15», – сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, уточнив, что девушке грозит до 10 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Елена Сычева

