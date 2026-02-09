В Екатеринбурге обсудили проблемы адаптации ветеранов СВО в мирной жизни

В Екатеринбурге прошло заседание Экспертного клуба Свердловской области, посвященное полноценному включению в мирную, «другую жизнь» ветеранов специальной военной операции. Модератором выступил руководитель Экспертного клуба Анатолий Гагарин.

Исполнительный директор организации «Герои Урала» Наталья Шмидько рассказала, с какими трудностями чаще всего сталкиваются участники СВО в процессе социальной адаптации. Среди самых распространенных проблем – посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), нарушение семейных отношений, проблемы с трудоустройством и потеря квалификации, отношение общества, маргинализация ветеранов, несогласованность деятельности органов и институтов поддержки, диссонанс компетенций и запросов у ветеранов.

Справиться с этими сложностями участникам СВО помогают представители Государственного фонда «Защитники Отечества», общественных организаций, профессиональные психологи.

Как рассказала замруководителя Свердловского филиала Фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Елена Ладыгина, фонд оказывает и социальную поддержку, и помогает с медицинской реабилитацией, и с профессиональной переподготовкой. «У нас есть соглашение с клиникой Волковой, где наши ветераны проходят реабилитационные программы: уже апробированы двухнедельные курсы реабилитации. Мы участвуем в пилотном проекте «Свой труд» с участием Сбербанка. Наши ребята могут получить социальный контракт до 350 000 руб. на развитие предпринимательской деятельности. Отмечу курс «Лектор патриотического просвещения» – на него уже очередь. Выпускники программ не только читают лекции, но становятся инструкторами и наставниками, открывают свои патриотические клубы. Наш опыт показывает, что даже при ограничениях по здоровью участники находят профессиональные роли: фотографы, массажисты и другие профили реализуются через трудовые функции. И этот опыт, безусловно, заслуживает изучения и масштабирования», – рассказала Ладыгина.

Директор филиала Российского общества «Знание» в Свердловской области Олеся Третьякова рассказала, что с августа 2025 года обучено уже два потока лекторов патриотического просвещения – 202 человека из 24 муниципальных образований Свердловской области и 78 человек из 4 муниципалитетов Тюменской области. На следующей неделе стартует третий поток этого образовательного проекта.

О проблемах трудовой адаптации ветеранов СВО рассказал предприниматель Алексей Матанцев, председатель Общественной палаты Белоярского округа. По его словам, на предприятиях, куда устраиваются работать ветераны СВО, должны быть офицеры, которые будет выполнять координирующие и административные функции. Внутри предприятия целесообразно создать ветеранский клуб или профсоюз. «Опыт афганцев показывает: сообщества ветеранов помогают реабилитироваться», – отметил он.

Подводя итоги обсуждения, профессор, доктор философских наук, руководитель Экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин подчеркнул, что прозвучавшие предложения и рекомендации по ресоциализации и адаптации участников СВО будут обобщены и доведены до сведения органов власти. Участники встречи договорились о дальнейшей работе с привлечением всех заинтересованных сторон.

Екатеринбург, Елена Владимирова

