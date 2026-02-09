Свердловская область отправляет в Китай лес и торф, а получает – цветы

В 2025 году в Свердловскую область было ввезено 143 тысячи тонн продукции растительного происхождения, а экспортировано – 78 тысяч тонн. В Уральском управлении Россельхознадзора рассказали, какими товарами чаще всего обменивается регион с другими странами.

Как сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя ведомства Татьяна Патрушева, треть импорта растительной продукции в Свердловскую область поступает из Китая. В основном это срезы цветов, причем рост китайских поставок этих товаров увеличился за год на 80%. Всего регион получил около 4 миллионов штук цветов из Поднебесной. Три партии Россельхознадзор забраковал из-за карантинных вредителей. Помимо цветов на Урал привозят овощи и фрукты из других стран. Всего было выявлено 142 партии зараженной продукции: часть из них были уничтожены, часть вернули поставщикам.

Экспорт растительной продукции из Свердловской области в прошлом году увеличился на 10%. Всего за рубеж было отправлено 1,4 миллиона кубометров лесоматериалов. Основные получатели уральского леса – Казахстан, Узбекистан и Киргизия, Китай находится на пятом месте. Между тем в КНР уходит примерно половина экспорта, подчеркнула Татьяна Патрушева. Помимо древесины в Китай поставляются рапсовое и льяное масло, зерна льна и гороха, а также торфяной грунт – последний товар в больших количествах, отметила специалист.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube