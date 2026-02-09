В Свердловской области на пожарах погибли два человека

На Среднем Урале на пожарах погибли два человека за сутки. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Так, в Белоярском вспыхнул пожар в частном жилом доме на улице Ленина – сгорели вещи, повреждены кровля и стены. Огонь охватил 80 квадратных метров. Пожарные нашли в доме одного человека без признаков жизни, еще одного удалось спасти. С огнем боролись 25 спасателей и 5 единиц техники, пожар потушили за 1 час 20 минут. Предварительная причина – нарушение правил безопасности при использовании газового оборудования.

В Нижнем Тагиле загорелась квартира на пятом этаже в пятиэтажном доме на улице Победы. Огонь повредил домашние вещи на площади 10 квадратных метров. До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 6 человек. Один человек погиб, двоих спасли. Пожар потушили 14 огнеборцев и 5 единицах техники за 16 минут. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Екатеринбург, Дарья Деменева

